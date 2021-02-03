Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Турция подрывает сплочённость и эффективность НАТО, приобретая российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 февраля в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.

О содержании беседы Салливана и Калына позднее рассказала официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. По её словам, Салливан выразил беспокойство из-за того, что «покупка Турцией российских ракетных систем «земля — воздух» С-400 подрывает сплоченность и эффективность» Североатлантического альянса.

Вместе с тем помощник главы США подчеркнул, что администрация нового президента Джо Байдена хотела бы выстроить конструктивные связи между Турцией и США, расширять области сотрудничества и контролировать разногласия. Салливан, по словам Хорн, объявил о намерении Вашингтона «укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО».

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