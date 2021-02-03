Ташкент, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал расширить торговое сотрудничество с Узбекистаном. Об этом он заявил в письме узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиёеву, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Имран Хан отметил, что визит делегации Пакистана в Ташкент открывает новые возможности для развития сотрудничества. 2 февраля Шавкат Мирзиёев принял советника премьер-министра Пакистана Абдул Разака Давуда.

Советник сказал, что в Исламабаде высоко оценивают продвижение строительства трансафганской железной дороги, которая позволят более эффективно использовать пакистанские морские порты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали «дорожную карту» по строительству железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар.

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