Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия сообщил, что подаст в суд на экс-министра юстиции Грузии, депутата парламента Тею Цулукиани. Об этом глава канала написал на своей странице в соцсети Facebook.

Цулукиани обнародовала номер личного телефона Гварамии во время заседания в парламенте, когда там работали журналисты. Она это сделала во время спора с депутатом от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Тот заявил, что считает прошедшие парламентские выборы «сфальсифицированными». Цулукиани на это назвала телефонный номер Гварамии и сказала позвонить по нему, чтобы получить новые инструкции. После этого, как заявляет директор телеканала, ему начали постоянно звонить.

«Теперь понятно, почему возобновили только мой судебный процесс и почему меня спешат изолировать. Как оказалось, я не пускаю оппозицию в парламент и у меня есть рабы. Сегодня в три часа у меня процесс, за час до этого мой телефон не замолкает. За десять минут поступило до 50 звонков», — написал Гварамия.

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие парламентские выборы были «сфальсифицированы». В парламент от оппозиции вошли только шесть депутатов от партий «Европейские социалисты» и «Граждане», а подавляющее большинство подало заявления о сложении полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Грузии оставил оппозиционным депутатам мандаты