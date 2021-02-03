Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Вашингтон планирует возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине, которая была приостановлена в 2020 году по решению предшественника нынешнего президента США Джозефа Байдена Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, текст выступления опубликован на сайте ведомства.

«США намерены возобновить гуманитарную помощь палестинскому народу», — сказал Прайс, добавив, что США рассчитывают сделать это в кратчайшие сроки.

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При этом он уточнил, что на такой шаг новая администрация США идёт не в «качестве одолжения», а потому что это в интересах Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года стало США заявили о намерении предоставить Палестине $5 млн в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Средства планировалось передать больницам и малообеспеченным семьям.

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