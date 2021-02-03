Киев, , 09:26 — REGNUM Внесудебный запрет трёх оппозиционных украинских телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne является чрезвычайной ситуацией. Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 3 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов… права на профессию — это наступление на свободу лова. Политическая принадлежность украинских собственников зарегистрированных на Украине СМИ — не преступление», — сказано в сообщении.

Томиленко отметил, что решение украинской власти о лишении телеканалов лицензии является «информационным взрывом», который шокировал международные институты, стоящие на страже свободы слова.

Он добавил, что НСЖУ проинформирует о случившемся Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, а также офис ОБСЕ по вопросам свободы медиа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом во внесудебном порядке ввёл санкции против гражданина Украины, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Ограничения коснулись трёх телеканалов, которыми владеет парламентарий. Решение Зеленского поддержал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, кроме двух его членов. Одним из них, как сообщается, стал спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

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