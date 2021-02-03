Джакарта, , 09:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в праздновании Национального дня прессы 9 февраля 2021 года, сообщает Antara.

Темой мероприятия станет: «Пробудившись от пандемии, Джакарта — ворота к экономическому восстановлению, пресса как ускоритель перемен».

Власти Индонезии надеются, что пресса, как один из столпов демократии в стране, поможет справиться с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета представителей регионов Индонезии Махмуд Матталитти заявил, что правительство уделяет серьезное внимание развитию провинций Папуа и Западное Папуа.

Подробнее в материале: Джакарта направляет триллионы на развитие двух провинций

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