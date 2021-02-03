Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Соединённые Штаты готовят политический ответ России, который будет включать санкции. Об этом в ходе брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, текст брифинга опубликован на сайте ведомства.

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Он уточнил, что в настоящее время спецслужбы готовят специальный комплексный обзор отношений США с Россией, который «учитывает весь спектр злонамеренной деятельности РФ». По его итогам и будут рассмотрены варианты дальнейших действий Вашингтона в отношении Москвы, пояснил Прайс.

«Мы не собираемся мириться с теми вещами, которые мы видели со стороны России в последние годы. Именно это призван сделать данный обзор: проанализировать их и помочь сформировать надлежащий политический ответ», — сказал представитель Госдепа.

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По его словам, президент США Джозеф Байден поручил директору Национальной разведки Эврилу Хейнсу провести этот обзор для получения целостной картины того, чем занималась Россия в последние годы. Он также добавил, что заранее говорить о каких-либо санкциях до их введения Вашингтон не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов и их союзники не будут ослаблять введённые против России санкции.