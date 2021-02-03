Киев, , 08:59 — REGNUM Если действующий глава украинского государства Владимир Зеленский соберется бороться за второй президентский срок, то конкуренцию ему могут составить экс-президент Петр Порошенко и лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Причем, отметил эксперт, как раз у Медведчука есть «неплохие шансы» занять офис президента.

«На деле у Владимира Зеленского есть всего два возможных противника во втором туре — Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Один из них уже был президентом, а у второго — неплохие шансы им стать. По крайней мере пока ОПЗЖ находится на подъеме. В то же время я не уверен, что коллега Медведчука по партии, Юрий Бойко, за рейтингом которого уже активно следят, соберется идти в президенты», — считает эксперт.

Небоженко считает, что шансы Порошенко выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки, «но он вскоре может оказаться далеко не единственным на правом фланге — помимо него, там могут появиться ветераны войны, которые с легкостью «оторвут» у него крыло националистов и социал-демократов».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно последним соцопросам, именно партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука и «Европейская солидарность» Порошенко возглавляют партийные рейтинги на Украине, а «Слуга народа» уже откатилась на четвертое место. За ОПЗЖ проголосовали бы 20,7% определившихся с выбором респондентов, за «Евросолидарность» — 15,3%, за «Батькивщину» — 12,6%, за «Слугу народа» — 11,2%, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совнацбеза страны о санкциях в отношении депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, с помощью которого власти закрыли три крупнейших оппозиционных телеканала страны.