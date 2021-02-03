Киев, 3 февраля 2021, 08:59 — REGNUM Глава службы по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил своё намерение посетить Украину после завершения карантина. Об этом сообщил 3 февраля телеканал 112.ua.
Боррель провёл по телефону переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Еврочиновник выразил надежду на успех заседания Совета ассоциации Украина — ЕС, а также подтвердил готовность посетить Украину, в частности, подконтрольную Киеву территорию Донбасса, как только будут сняты карантинные ограничения.
Напомним, ранее Боррель рассказал Кулебе о своём будущем визите в Россию.
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