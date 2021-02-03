Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Объём гуманитарной помощи международного сообщества КНДР в январе 2021 года составил $1,3 млн, что на 82,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на официальном сайте Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Известно, что $1,2 млн был выделен Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Из них $50 528 выделены на ликвидацию последствий наводнений в провинциях Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто, ещё $1,15 млн — на проект по улучшению питания (через Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ).

Власти Германии также обязались выделить через благотворительную организацию Welthungerhilfe $115 тыс. На проекты продовольственной помощи жителям провинций Пхёнан-Намдо и Пхёнан-Пукто.

Эксперты отмечают, что сокращение объёмов гуманитарной помощи КНДР со стороны международного сообщества связаны с закрытием северокорейских границ из-за пандемии коронавируса, а также с финансовыми трудностями стран.

Напомним, что в январе 2020 года Южная Корея предоставила КНДР через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Красный крест КНДР $5,7 млн.