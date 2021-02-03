Джакарта, , 08:55 — REGNUM Правительства Индонезии и Германии согласились поддержать усилия по переходу на чистую энергию через программу «Чистая, доступная, безопасная энергия» (CASE) в Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

«Один из стратегических секторов играет роль в достижении национальной цели по сокращению выбросов парниковых газов, а именно энергетика», — говорится в заявлении министерства национального планирования развития.

Электроэнергетический сектор — один из секторов, который может ускорить рост экономики и устойчивого развития при одновременном сокращении национальных выбросов парниковых газов.

Напомним, Индонезия ратифицировала Парижское соглашение в 2016 году и поставила перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 29% к 2030 году.