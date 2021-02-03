Канберра, , 08:43 — REGNUM Компания Microsoft поддержит предложенный правительством Австралии кодекс поведения для участников медиарынка страны. Об этом говорится в опубликованном 3 февраля заявлении президента Microsoft Брэда Смита.

«Microsoft полностью поддерживает кодекс поведения для средств массовой информации, который поможет рационально устранить дисбаланс между цифровыми платформами и австралийскими новостными компаниями», — говорится в тексте заявления. Смит подчёркивает, что хотя компания и не подпадает под действие законодательства, которое ещё находится в стадии рассмотрения, она «готова жить по этим правилам» и «полна решимости поддерживать национальную безопасность и экономический успех Австралии».

«В то время, когда другие технологические компании могут угрожать покинуть страну, Microsoft никогда не выдвинет такой угрозы», — подчеркнул Смит.

Напомним, австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала кодекс поведения, который, в частности, вводит правила, обязывающие Facebook, Google и другие технологические компании делать отчисления в пользу информационных агентств в случае, если они пользуются их контентом. Изначально предполагалось, что принятие компаниями кодекса будет носить добровольный характер, но эпидемия коронавируса, негативно повлиявшая на доходы новостных агентств, вынудила власти страны сделать его обязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook заявила о своей готовности отключить для пользователей в Австралии возможность делиться на своих страницах в социальной сети международными и местными новостями, если в стране вступит в силу обязательный кодекс для участников медиарынка.

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