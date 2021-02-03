Пекин, , 08:45 — REGNUM Власти Китая готовы поддерживать контакты с Россией в области сотрудничества по вакцине от COVID-19. Об этом 3 февраля сообщили в департаменте информации МИД КНР.

«Вакцина — важное оружие в борьбе с эпидемией. Китайская сторона готова поддерживать тесный контакт со всеми странами, в том числе с Россией по соответствующему сотрудничеству относительно вакцин», — приводит РИА Новости слова представителя китайского МИД в ответ на просьбу дать комментарий относительно возможности взаимного признания документов о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что России и Китаю необходимо договориться о взаимном признании документов, которые свидетельствуют о прохождении вакцинации от COVID-19.