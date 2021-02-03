Киев, , 08:44 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против депутата парламента от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тараса Козака и его телеканалов — 112.ua, Zik и NewsOne. Об этом сообщило 3 февраля издание «Украинская правда».

Во время голосования по данному вопросу Разумков воздержался.

«Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 17 проголосовали «за», один воздержался, один находится в командировке», — рассказал глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Напомним, власти Украины во внесудебном порядке наложили «санкции» на собственного гражданина, а также отключили от эфира три популярных оппозиционных телеканала, мотивируя это необходимостью «защиты национальной безопасности от пропаганды».

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