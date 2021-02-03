Тирана, , 09:00 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 2 февраля одним из первых в стране провел вакцинацию вторым компонентом вакцины Pfizer, после чего рассказал журналистам о том, почему Албания отказалась от закупок китайской и российской вакцин от COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что выбор был произведен в пользу вакцин западных компаний потому, что Албания принадлежит к европейской семье.

Эди Рама «Мы сфокусированы на вакцинах Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Страны Евросоюза, с которыми мы ведем переговоры, обращались к этим компаниям. У нас нет причин выражать недоверие или предосудительно относиться к российской или китайской вакцине, но на данный момент мы сфокусированы в этих направлениях. Если появится необходимость и мы будем считать это разумным, то, конечно же, мы рассмотрим и другие альтернативы».

Напомним, в конце прошлого года албанский премьер-министр назвал «смешной провокацией» предложение о поставке российской вакцины Sputnik V в Албанию, а в начале этого года российский дипломат был выслан из страны под предлогом нарушения коронавирусных ограничений.

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