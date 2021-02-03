Приштина, , 09:32 — REGNUM ЦИК Косово 2 февраля объявил о начале голосования по почте на досрочных парламентских выборах. Голосование продлится до 12 февраля 2021 года, очные выборы состоятся 14 февраля.

Ранее ЦИК Косово сообщал о том, что заявку на участие в голосовании по почте приняли свыше 178 тысяч косоваров из диаспоры.

Для обеспечения конфиденциальности голосования бланк следует упаковать в чистый конверт и отправить вместе с копией документа, подтверждающего идентичность в другом конверте на адрес ЦИК Косово.

За пост премьер-министра Косово борются три кандидата: лидер «Движения за самоопределение» Альбин Курти, кандидат от правящей партии, ныне и.о. премьер-министра Авдулла Хоти и кандидат от Демократической партии Косово Энвер Ходжай.

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