Приштина, , 12:50 — REGNUM Посол Косово в США Влёра Читаку 2 февраля развернуто ответила на заявление пресс-секретаря Евросоюза по иностранным делам Петера Стано о том, что открытие посольства Косово в Иерусалиме может поставить под угрозу его европейские перспективы.

На своей странице в социальной сети Facebook Читаку обвинила альянс в лицемерии и заявила, что «перед тем, как давать лекции о посольстве в Иерусалиме, пусть скажут немного об отсутствии миссии Косово при Евросоюзе», и напомнила, что у Косово нет посольств в Мадриде, Братиславе, Афинах, Бухаресте и Никосии — столицах пяти стран ЕС, не признавших Косово.

По мнению Читаку, тот факт, что Евросоюз до сих пор не либерализовал визовый режим для Косово, указывает на предвзятость Брюсселя, так же как и то, что в отношении Сербии, якобы постоянно демонстрирующей нежелание координировать свои шаги с внешней линией Евросоюза, не поступало ультиматумов с угрозами лишения европейской перспективы. Правда, что не могла отметить даже Читаку, по вопросу об открытии посольства в Иерусалиме в Брюсселе равно категоричны и с Приштиной, и с Белградом.

Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

Напомним, ранее тогда еще действующий президент США Дональд Трамп предложил Израилю признать Косово в обмен на перенос посольства Косово и Сербии в Иерусалим, что стало частью Вашингтонских соглашений от 4 сентября 2020 года. Церемония установления дипломатических отношений между Косово и Израилем состоялась 1 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия угрожает Косово лишением «европейской перспективы»