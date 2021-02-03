Приштина, , 07:59 — REGNUM Досрочные парламентские выборы 14 февраля в Косово приближаются, и политическая риторика обостряется. 2 февраля кандидат на пост премьер-министра Косово из рядов Демократической лиги Косово, ныне и.о. премьер-министра Косово Авдулла Хоти, заявил, что самая крупная оппозиционная партия Косово «Движение за самоопределение» (ее, по разным данным, поддерживают от 40 до 50% населения) исчезнет с политической сцены.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал «Самоопределение» партией, которая исчезнет после одного сезона, как то уже случалось в Греции, Австрии и других странах.

Авдулла Хоти Движение за самоопределение полностью исчезнет, поскольку у него нет фундамента. У ЛДК бывали хорошие и не очень хорошие времена, но стандарт установлен и ценности не изменены.

Увлекательную историю о приходе Хоти на пост премьер-министра Косово и его верности принципам читайте здесь: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией

Ранее Хоти заявил, что лидер «Самоопределения» и его главный соперник в борьбе за пост премьер-министра Косово Альбин Курти не имеет права претендовать на пост премьер-министра и депутата.

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