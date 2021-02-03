Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Работу над развитием Космических сил США продолжит новая американская администрация. Об этом 2 февраля на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она призвала сотрудников, занятых этой работой, присоединиться к пресс-службе в любое время для обмена информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2020 года американский предыдущий президент Дональд Трамп заявил, что образованные 18 июня 2018 года Космические силы США создавались по образцу России и Китая.

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