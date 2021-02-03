Приштина, , 07:35 — REGNUM Спикер парламента Косово и и.о. президента края Вьоса Османи 2 февраля провела телефонный разговор со спикером парламента Израиля Яривом Левином.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи выразила благодарность Израилю за решение о признании независимости Косово и выразила надежду на то, что это создаст возможность для повышения интенсивности двусторонних связей во многих сферах.

По словам Османи, признание Израилем Косово укрепило международные позиции частично признанной республики.

Косовский политик отметила, что в рамках парламента края действует Группа дружбы с Израилем и заверила израильского коллегу в том, что Косово поддержит любую глобальную инициативу против антисемитизма.

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