Киев, , 07:26 — REGNUM Указ о введении санкций в отношении украинских телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина», а также вещающих под логотипом последнего региональных каналов, подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

Таким образом, он задействовал решение, принятое Советом национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Санкции также введены в отношении владельца этих телеканалов депутата Рады Тараса Козака («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Санкции предполагают запрет на вещание указанным СМИ. Кроме того, указом предусмотрены ограничения для владеющих телеканалами компаний на распоряжение их активами, операции с ценными бумагами и исполнение экономических обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января внештатный советник руководителя офиса украинского президента Тимофей Милованов назвал цензуру неотъемлемой частью свободы слова.

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