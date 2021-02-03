Париж, , 07:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V». Об этом Макрон заявил 2 февраля в интервью телеканалу LCI.

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По его словам, направленная несколько недель назад в Россию научная делегация провела «положительные консультации». А сегодня «мы увидели публикации, которые демонстрируют высокую эффективность вакцины «Спутник V».

Макрон отметил, что для использования любой вакцины во Франции необходимо одобрение медицинских регуляторов ЕС и Франции, что является «не политическим, а научным вопросом».

«До конца лета каждый взрослый француз, который захочет, сможет пройти вакцинацию от коронавируса», — подчеркнул президент Франции.

По результатам третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», опубликованным в научном журнале Lancet, её эффективность составила 91,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

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