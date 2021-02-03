Скопье, , 07:18 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 2 февраля заявил, что власть и оппозиция по-прежнему не могут достичь компромисса по вопросу о проведении переписи населения. По мнению политика, в текущих условиях решением является согласие правительства перенести проведение переписи с апреля на май или июнь в обмен на что оппозиция откажется от бойкота переписи.

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В эфире македонского телеканала TV24 Пендаровски заявил, что требования оппозиции к обеспечению безопасности населения при проведении переписи в условиях пандемии «абсолютно легитимны».

Стево Пендаровски Мы ждали 20 лет, не грех провести перепись в мае или июне, чтобы граждане нисколько не боялись заразиться COVID-19.

Глава Северной Македонии подчеркнул, что бойкот переписи со стороны оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) может причинить лишь вред, и назвал «неясными» обвинения в отношении лидеров правящей коалиции о том, что они якобы уже договорились о том, что 32% населения страны согласно новой переписи будут составлять албанцы.

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