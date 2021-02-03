Москва, 3 февраля 2021, 06:52 — REGNUM Обыкновенным расизмом назвал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» политолог Дмитрий Куликов высказывание поэта Быкова об антропологическом неравенстве людей.
Напомним, что писатель и поэт либеральной ориентации Дмитрий Быков заявил о том, что люди разнятся меж собой, как породы собак, а выбор в пользу Путина или Навального обусловлен непреодолимыми антропологическими различиями между людьми, но никак не воспитанием или опытом.
Отметим, что сторонники либеральных идей в России уже давно заявляют о фундаментальном неравенстве людей — «просвещенного меньшинства» и «отсталого большинства» — в связи с чем необходимо применять разную мораль по отношению к разным группам людей. Таким образом, «либеральный фашизм» уже давно является понятием устоявшимся.