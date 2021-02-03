Москва, , 06:52 — REGNUM Обыкновенным расизмом назвал в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» политолог Дмитрий Куликов высказывание поэта Быкова об антропологическом неравенстве людей.

«Это самый обыкновенный расизм. Вот что это такое. Никаких других трактовок быть не может. Никакой разницы между этим высказыванием и утверждением гитлеровцев о том, что рабство русского человека обусловлено на генетическом уровне, это другими словами сказал господин Быков», — отметил Куликов.

Напомним, что писатель и поэт либеральной ориентации Дмитрий Быков заявил о том, что люди разнятся меж собой, как породы собак, а выбор в пользу Путина или Навального обусловлен непреодолимыми антропологическими различиями между людьми, но никак не воспитанием или опытом.

Отметим, что сторонники либеральных идей в России уже давно заявляют о фундаментальном неравенстве людей — «просвещенного меньшинства» и «отсталого большинства» — в связи с чем необходимо применять разную мораль по отношению к разным группам людей. Таким образом, «либеральный фашизм» уже давно является понятием устоявшимся.