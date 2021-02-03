Рим, , 06:51 — REGNUM Политические силы в парламенте Италии не смогли создать большинство в поддержку правительства, а условия для его создания отсутствуют из-за многочисленных разногласий сторон. Об этом 2 февраля заявил журналистам председатель палаты депутатов (нижней палаты) Роберто Фико после встречи с президентом Серджо Маттареллой.

«В настоящий момент разногласия сохраняются, и я не вижу условий и готовности для обеспечения парламентского большинства», — сказал он.

Ввиду сложившегося кризиса Маттарелла объявил о курсе не создание целевого технического правительства, которое будет пользоваться поддержкой разных сил. Предполагается, что в таком составе министры решат «острые проблемы, стоящие перед страной», а другая возможность — роспуск парламента и объявление новых досрочных выборов — будет задействована позже при необходимости.

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