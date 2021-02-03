Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) за несколько дней до государственного переворота в Мьянме перевёл властям страны в рамках пакета экстренной помощи из-за пандемии коронавируса $350 млн. Об этом со ссылкой на представителя МВФ 2 февраля сообщает агентство Reuters.

По словам источника, $350 были переведены в Мьянму на прошедшей неделе. В отличие от средств, выделяемых МВФ по обычным программам поддержки, эти средства нельзя вернуть, поскольку они были предоставлены в рамках программы экстренной помощи.

«Мы внимательно следим за разворачивающимися событиями. Нас очень беспокоит воздействие произошедшего на экономику страны и народ Мьянмы», — заявили в международной финансовой организации.

Отмечается, что в рамках экстренной помощи правительство страны получает значительную свободу в использовании средств. Источники агентства рассчитывают, что правительство Мьянмы, «оправившись после переворота», направит средства по назначению, в том числе и ради сохранения с МВФ «хороших отношений».

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошёл военный переворот, в ходе которого президент Вин Мьин был отстранён от власти и задержан. В настоящее время в стране наблюдается некоторая нормализация обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, военные сформировали в Мьянме новый орган власти — Государственный административный совет. Членами совета, который возглавил главнокомандующий вооружёнными силами республики Мин Аун Хлаин, станут 11 человек.

Читайте также: Военные власти Мьянмы проводят перестановки в правительстве

Читайте ранее в этом сюжете: В Мьянме сформирован новый орган власти