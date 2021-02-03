Тюмень, , 06:47 — REGNUM В Тюменской области в связи с возбуждением уголовного дела в отношении тобольского депутата Олега Подковырова президиум регионального отделения «Единой России» принял решение о приостановке его членства в партии. Об этом сообщает пресс-служба партийного отделения.

Статус депутата от «Единой России» — это не привилегия, а ответственность, подчеркнул секретарь тюменского регионального отделения ЕР Андрей Артюхов. В зависимости от решения суда будет рассмотрен вопрос о дальнейшем членстве Олега Подкорытова в партии.

По информации некоторых СМИ, Подковырова подозревают в махинациях со строительным мусором. Фирма ООО «Аргумент», которой он руководит, после сноса домов должна была передать мусор региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, оплатить его услуги и потом получить компенсацию. Якобы ООО «Аргумент» компенсацию получило, но строительный мусор регоператору не передавало.

Сам Олег Подковыров заявил РБК, что пока проходит свидетелем по уголовному делу.

«У меня есть версия того, почему инициировано это разбирательство, но пока озвучивать её я не буду», — пояснил он изданию.