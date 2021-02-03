Нейпьидо, , 06:34 — REGNUM Работники 70 больниц Мьянмы начали забастовку в знак протеста против военного переворота в стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Движения гражданского неповиновения Мьянмы.

«Мы отказываемся подчиняться любым приказам нелегитимного военного режима, который продемонстрировал полное безразличие к нашим бедным пациентам», — говорится в заявлении.

Движение также обвиняет военных Мьянмы в том, что они поставили под угрозу население страны в условиях пандемии в угоду своим личным интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные в Мьянме сформировали новый орган власти — Государственный административный совет. Руководит структурой главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлаин. Напомним, 1 февраля военные арестовали президента Мьянмы и главу правящей партии, а также объявили о введении режима чрезвычайного положения в стране.

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