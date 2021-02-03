Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Курс на Индо-Тихоокеанский регион взяла группа кораблей во главе с американским атомным авианосцем Nimitz, который решено вывести с Ближнего Востока. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба министерства обороны США.

В ведомстве пояснили, что он больше не входит в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) и поступит в распоряжение Индо-Тихоокеанского командования (USPACOM). При этом в Пентагоне отметили, что на Ближнем Востоке остается достаточное количество американских вооруженных сил, которые смогут справиться с любым противником.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января бывший и. о. министра обороны США Кристофер Миллер приказал оставить авианосец Nimitz на Ближнем Востоке.

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