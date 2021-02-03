Москва, , 06:23 — REGNUM Паломничество западных дипломатов к суду во время слушания дела Навального — это калька с украинского Майдана, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У меня сразу сработало мышление по аналогии. И вы все это видели, знаете где? На украинском майдане. Вы помните, как они ходили во главе демонстраций послы европейских государств. Все в том же составе… Это — политическая акция, в чем они участвовали, направленная на дальнейшее провоцирование государственного переворота», — заявил Куликов.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил блогера и «берлинского пациента» Алексея Навального к 3,5 лет лишения свободы за несоблюдение условий условного отбывания уголовного названия. Он отбудет 2,5 года в колонии с учетом нахождения под домашним арестом в течение года.

Для наблюдения за ходом заседания суда на место прибыли послы из ряда стран Европы и США, в то время как западные СМИ при поддержке российских прозападных СМИ активно поддерживали Навального.