Москва, , 06:08 — REGNUM Попытки украинских националистов сделать Украину членом НАТО вызваны их стремлением развязать войну с Россией. Об этом 2 февраля написал на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

При этом, по его словам сенатора, такой конфликт не вызывает интерес у большинства стран-участниц североатлантического альянса. Так, сенатор оценил вопрос украинского президента Владимира Зеленского главе Белого дома Джо Байдена об интеграции Украины в военный блок.

«Зеленский задал вопрос Байдену: «Почему Украина ещё не в НАТО»? Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — полагает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января депутат Верховной рады Украины («Слуга народа») Евгения Кравчук заявила, что вопрос о вступлении страны в НАТО могут вынести на всенародный референдум.

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