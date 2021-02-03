Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Защита бывшего президента США Дональда Трампа намерена не заострять внимание на фальсификациях в ходе президентских выборов в ноябре 2020 года во время процесса по импичменту бывшего главы государства. Об этом заявил один из юристов Трампа Дэвид Шон газете The New York Times.

При этом ранее личный адвокат экс-президента США Рудольф Джулиани заявил, что аргументы о массовых фальсификациях на выборах будут включены в стратегию защиты. Сам Шон опроверг эту информацию и добавил, что подобных указаний не получал. По его словам, Трамп не настаивал на использовании этой аргументации в ходе процесса по импичменту в Сенате США.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января экс-президент США Дональд Трамп определился с составом адвокатов, которые будут защищать его на процессе по импичменту в Сенате. Он назначил юристов Дэвида Шона и Брюса Кастора.

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