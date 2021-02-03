Москва, , 05:14 — REGNUM Соединённые Штаты могут пойти на смягчение санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», чтобы «сдружиться с Германией и Европой», заявил 2 февраля директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Национальной службой новостей.

«Тем более понятно, что проект все равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать, — отметил он. — Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление».

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в администрации США написала, что в Вашингтоне могут начать диалог с Берлином для отмены санкций против «Северного потока — 2». По информации издания, от ФРГ попросят предоставить пакетное решение, в соответствии с которым поставка газа будет останавливаться при сокращении транзита через Украину.

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