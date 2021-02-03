Нью-Йорк, США, , 05:04 — REGNUM Неизвестные провели митинг у генконсульства России в Нью-Йорке, во время которого один из участников испачкал фасад здания красной краской, сообщил 2 февраля журналистам представитель дипломатической миссии.

По его словам, «антироссийская акция» продолжалась несколько часов, и за всё это время дипломаты предпринимали «попытки связаться с правоохранителями, чтобы они обеспечили порядок у здания».

«Но с двух до восьми часов они не сочли возможным появиться у консульства», — отметил собеседник.

Он добавил, что после нападения вандала генконсульство России попросило Госдеп США обеспечить безопасность дипмиссии.

Напомним, летом 2020 года сотрудники дипмиссии в Нью-Йорке сообщали об участившихся нападениях на миссию. Тогда неизвестный несколько раз закидывал здание российского представительства камнями.

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