Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Кандидатом на пост помощника госсекретаря США по делам Западного полушария может быть выдвинут американский посол в Зимбабве Брайен Николс. Такое решение принял глава Белого дома Джо Байден, 2 февраля сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

При этом официального подтверждения этой информации нет. По сведениям агентства, о решении Байдена может быть объявлено в ближайшие дни. В случае утверждения Николса, он станет первым чернокожим на посту помощника госсекретаря с конца 1970-х годов, когда подобную должность занимал Теренс Тодман.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января новым госсекретарем США стал Энтони Блинкен, занимавший должность помощника по национальной безопасности в администрации бывшего американского президента Барака Обамы.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый министр внутренней безопасности США принял присягу