Тегеран, , 07:36 — REGNUM 2 февраля дипломатические источники в министерстве иностранных дел Кувейта объявили об условной готовности страны выступить посредником между Тегераном и Эр-Риядом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно сообщению, источники заявили, что Кувейт готов продолжить посредничество между Саудовской Аравией и Ираном, если будут предоставлены соответствующие условия.

«Процесс обсуждения и обмена мнениями с целью сближения точек зрения не прекращался и всегда продолжается», — отмечают источники.

Источники, попросившие не называть их имен, также заявили, что Кувейт всегда старался сближать точки зрения и разрешать разногласия дипломатическими путями.

«Все, что было обнародовано касательно возобновления посредничества, носит чисто аналитический характер и не основано на точной информации», — подчеркнули источники, заявив, что разногласия между Саудовской Аравией и Ираном не ограничиваются Йеменом, но включают также Ирак, Сирию и Ливан.

Заявив, что соглашение между Тегераном и Эр-Риядом повлечёт за собой позитивные последствия в регионе, источники подчеркнули, что Кувейт всегда стремился к такому исходу.