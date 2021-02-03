Тегеран, , 09:05 — REGNUM 2 февраля иранский парламент отклонил общие положения законопроекта о бюджете на предстоящий финансовый год (наступит 21 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время открытого заседания парламента законодатели подали 99 голосов «за» и 148 голосов «против» законопроекта, в то время как 12 воздержались от голосования.

Спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф заявил: «Хотя Совместная комиссия выразила возражения против законопроекта, правительство не согласилось с ними». По его словам, Совместная комиссия является парламентским органом, ответственным за рассмотрение законопроекта о бюджете, а также пятилетних планов развития, предлагаемых правительством.

Калибаф подчеркнул, что правительству необходимо реформировать законопроект и снова внести его на рассмотрение в парламент. Он отметил, что операционный бюджет на 2021−2022 финансовый год (включая доходы, полученные главным образом от налогообложения и экспорта, находящиеся в распоряжении правительства), по прогнозам, составит 8,413 трлн риалов (32,35 млрд долларов).

Кроме того, доходы, предназначенные для министерств и правительственных учреждений на сумму 884 трлн риалов (около 3,8 млрд долларов), составляют сумму общего бюджета в 9,298 трлн риалов (около 36 млрд долларов). Бюджет госкомпаний, банков и коммерческих организаций заложен в 15,619 трлн риалов (около $66 млрд).

В целом, потолок, установленный для общего бюджета правительства, составляет 24,357 триллиона риалов (около 105 миллиардов долларов).