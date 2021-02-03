Тегеран, , 09:07 — REGNUM 3 февраля министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн планирует совершить официальный визит в иранскую столицу Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 февраля.

Источник, близкий к министерству иностранных дел Ирана, рассказал, что министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн отправится в Тегеран с необъявленной миссией.

Как сообщает The Middle East News, источник не упомянул о графике встреч министра иностранных дел Ирака в Тегеране, но ожидается, что он встретится с такими должностными лицами, как секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Поездка Фуада Хусейна в Тегеран состоится на следующий день после визита специального представителя Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Антуанетты Плашер.

Напомним, что крайний визит министра иностранных дел Ирака во главе делегации в иранскую столицу состоялся в сентябре 2020 года.