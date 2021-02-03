Тегеран, , 09:25 — REGNUM 2 февраля власти Ирана освободили членов экипажа южнокорейского нефтяного танкера, задержанного в прошлом месяце в Персидском заливе за нарушение международного морского права. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что решение об освобождении членов экипажа южнокорейского судна было принято «по гуманитарным соображениям», и в настоящий момент членам экипажа разрешено покинуть страну.

«По просьбе южнокорейского правительства и при содействии [иранской] судебной власти в рамках установленного регламента экипаж южнокорейского судна, задержанный по обвинению в загрязнении окружающей среды в Персидском заливе, получил разрешение Исламской Республики Иран покинуть страну», — отметил официальный представитель МИД Ирана.

Хатибзаде подчеркнул, что судебное расследование по факту нарушения международных правил капитаном судна продолжается в рамках закона.

4 января военно-морской флот Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержал танкер MT Hankuk Chemi под южнокорейским флагом по запросу Иранской портовой и морской организации, а также по обвинению прокуратуры провинции Хормозган за неоднократные нарушения морского экологического законодательства.