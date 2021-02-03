Тегеран, , 07:41 — REGNUM 1 февраля заместитель министра культуры Ирана Мохаммад Ходади заявил, что для Исламской Республики и Турции важно расширить сотрудничество в области СМИ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 февраля.

Во время встречи с главным медиадиректором Канцелярии президента Турции Чагатаем Оздемиром иранский чиновник заявил, что проведение семинара по сотрудничеству средств массовой информации с участием ряда региональных государств для укрепления взаимных связей со СМИ имеет огромное значение для соответствующих стран.

«В настоящее время в СМИ широко распространена шумиха против Ирана и Турции», — сказал он, отметив, что единственный способ противостоять этой шумихе — это развивать прямую медийную связь между Анкарой и Тегераном.

Ранее иранец заявил, что его недавний визит в Турцию предоставит возможность для сотрудничества СМИ между двумя странами. Он назвал свою поездку в Турцию важной для установления прямой связи между средствами массовой информации двух стран, направленной на предотвращение возможных недоразумений.