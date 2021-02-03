Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Ни Роберт Мэлли, советник США по делам Ирана, никакой другой член министерства иностранных дел не говорил с представителями Ирана с тех пор, как администрация президента США Джо Байдена заняла офис, заявил пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс и добавил, что США еще далеки от прямых переговоров с Тегераном. Об этом 2 февраля пишет CNN.

Прайс проигнорировал предложение министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, чтобы представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель послужил посредником между США и Ираном и добился возвращения двух стран к выполнению ядерной сделки.

Во время выступления Прайс объяснил, что позиция президента Байдена в вопросе о ядерной сделке «очень ясна»: «Если Иран вновь согласится полностью выполнить свои обязательства относительно ядерной сделки, то США поступят так же. Это послужит платформой для создания более длительного и прочного соглашения, которое затронет и другие области, нуждающиеся во внимании».

Прайс заявил, что страны «еще очень далеки от этого».

Напомним, что в 2015 году было принято политическое соглашение между Ираном и группой государств, известное как совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.