Рим, , 00:00 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник, 2 февраля, заявил, что предложит сформировать новое правительство страны экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги.

Предполагается, что в состав «широкого» правительства войдут леволибералы, популисты и партия Сильвио Берлускони.

Консультации начнутся 3 февраля.

Ранее леволибералы и популисты не смогли договориться о формировании новой правящей коалиции в прежнем составе. Предполагается, что «расширение» правительства сделает каждого из участников коалиции более сговорчивым ‑ и правительство, наконец, сможет начать работу.