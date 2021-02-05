Севастополь, , 09:22 — REGNUM Власти Севастополя пренебрегают мнением горожан, волей ветеранов и поручением президента России Владимира Путина, отдавая территорию исторически значимого места под строительство «культурного кластера» и жилую застройку вместо мемориального комплекса Второй обороне Севастополя 1941−1942 годов.

Александр Александрович Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Открытое письмо севастопольского отделения общественного движения «Суть времени» председателю правительства Севастополя, губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, главному федеральному инспектору по Севастополю, руководителю приемной президента РФ Александру Антонцеву и председателю Заксобрания Севастополя Владимиру Немцеву.

Уважаемый Михаил Владимирович!

7 августа 2020 года на Ваше имя, врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву и главному федеральному инспектору города Александру Антонцеву было направлено открытое обращение ветеранов, общественников и экспертов Севастополя о недопустимости установки так называемого памятника «Примирения», который сегодня носит название «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России». Под данным обращением подписались 23 представителя активной общественности города, в том числе руководители ветеранских организаций, творческих союзов и экспертных объединений, члены городской Общественной палаты, а также депутаты Заксобрания города.

Кроме того, в этом обращении содержался призыв, проинформировать общественность города о ходе и сроках завершения строительства мемориального комплекса, посвященного героям-защитникам Севастополя в 1941—1942 годах на мысе Хрустальном.

К сожалению, это открытое обращение севастопольцев было полностью проигнорировано правительством города, как была проигнорирована и резолюция круглого стола, который прошел 10 сентября 2020 года. Общественники были вынуждены обратиться в прокуратуру Севастополя с требованием провести проверку в отношении должностных лиц в правительстве города, так как вышел установленный законом срок, в течение которого должен был быть получен ответ на обращение граждан. По итогам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.

Таким образом, правительство Севастополя игнорирует мнение общественности о недопустимости строительства памятника «Примирения», а также игнорирует поручение президента России (Пр-1772, п. 2 в) «на реализацию в г. Севастополе проекта по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».

Почему?

В России уже на протяжении почти 30 лет строится демократическое государство, где, как считается, в обязательном порядке должно учитываться мнение народа по тому или иному важному общественно-политическому вопросу и должны выполняться поручения президента страны (избранного всеобщим всенародным голосованием)!

Вместо этого продолжается возведение скандального памятника «Примирения» и застройка мыса Хрустального под «культурный кластер».

С 1991 года севастопольцам удалось сохранить свою русскую идентичность, несмотря на активную политику украинизации, предпринимавшейся украинскими властями. Как известно, приоритетами всех правительств Украины были интеграция в Европу и вхождение в НАТО.

При Украине в Севастополе уже было торжественно открыто немецкое кладбище в поселке Гончарное, где похоронены солдаты и офицеры Вермахта, установлен Камень примирения в Балаклаве, а также мемориалы погибшим в ходе Крымской войны солдатам и офицерам Англии, Франции, Турции и Италии. Говорилось множество слов о «примирении»…

Но украинской власти не удалось сломить дух севастопольцев! В 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с остальной Россией было сказано много слов со стороны представителей российской власти о том, что Севастополь должен стать патриотической столицей России.

Но что мы видим?

Местные власти предпринимают шаги по увековечиванию памяти иностранных солдат, пришедших на крымскую землю в качестве захватчиков, но почему-то не торопятся устанавливать памятники защитникам Севастополя, отдавших свои жизни за то, чтобы мы сейчас работали и растили детей на своей родной земле!

После 2014 года у ветеранов и патриотической общественности города-героя появилась надежда на то, что наконец-то будет осуществлен проект строительства мемориального комплекса Второй Героической обороны Севастополя 1941−1942 годов. Во время своего визита в Севастополь в 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин даже издал поручение (Пр-1772, п. 2 в)) «на реализацию в г. Севастополе проекта по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».

Вместо этого мы слышим слова теперь уже от российских местных чиновников о необходимости «примирения» и видим новые памятники не русским героям — защитникам крымской земли, а захватчикам! Создается такое впечатление, что, несмотря на вводимые Западом санкции в отношении крымчан и севастопольцев, местная власть пытается угодить этому Западу.

Так, сравнительно недавно произошло возмутительное событие, вызвавшее острую негативную реакцию большинства населения города-героя Севастополя!

3 октября 2020 года губернатор Михаил Развожаев на Мемориальном Французском военном кладбище принял участие в церемонии перезахоронения останков 155 французских солдат, погибших при осаде Севастополя в 1854—1855 годах. На траурной церемонии был исполнен гимн России и музыка песни «Заветный камень», которая была написана в 1943 году… Во время церемонии захоронения губернатор Севастополя дважды преклонил колено у мемориала французским захватчикам.

Можно предположить, что это было проявление великодушия со стороны российского губернатора по отношению к французским солдатам. Но, как мы могли не раз убедиться, демонстрация подобных «дружественных жестов» обычно воспринимается Западом как проявление слабости. А главное, зачем было на таком уровне проводить подобное мероприятие, ведь никто из официальных лиц Франции даже не удосужился приехать на похороны своих героев? Откуда такое низкопоклонничество по отношению к Западу, который ничего хорошего на севастопольскую землю не принес?

У жителей города Севастополя вызывают возмущение акты подобной готовности к примирению с представителями Запада!

А также возникает недоумение по поводу того, почему игнорируется исполнение поручения президента России В. В. Путина по строительству парка и мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». Напомним, что ветераны Великой Отечественной войны уже несколько десятилетий добиваются создания такого мемориального комплекса. Тем более строительство данного объекта не вызывает в настоящее время противоречий ни в экспертном сообществе, ни у простых жителей города.

В связи с вышеизложенным мы требуем:

1. Остановить незаконное строительство объектов «культурного кластера» на территории мыса Хрустального до проведения масштабных общегородских общественных (публичных) слушаний, а не 10-дневной онлайн фикции, в которой часть мнений учитывается, часть мнений отбрасывается, в которой не могут принять участие люди в возрасте или со слабым знанием ПК.

2. В кратчайшие сроки исполнить поручение президента России Владимира Путина (Пр-1772, п. 2 в) «на реализацию в г. Севастополе проекта по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов».

3. Остановить строительство памятника «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России» (т. н. памятника «Примирения»).

Руководитель севастопольского отделения всероссийского общественного движения «Суть времени» Сорокин В. М.

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