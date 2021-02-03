Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Последние события в США и ЕС, связанные с неэтичным поведением онлайн-платформ, их вторжением в частную жизнь людей, утечкой данных и массовой пропагандой непопулярных методов ведения политической борьбы, заставили правительства этих стран задуматься о том, что развитие инноваций становится не столь ценным фактором по сравнению с безопасностью и независимостью. Эти вопросы волнуют и частный бизнес, который всё чаще сталкивается с дискриминацией со стороны искусственного интеллекта (ИИ).

Эти проблемы раскрывает Марк Джонс в своей статье «Превышает ли искусственный интеллект этические нормы?», опубликованной 2 февраля 2021 года на информационном портале Techhq.com.

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Вместе с ростом количества областей, в которых используется искусственный интеллект, включая разные направления бизнеса и повседневную жизнь потребителей, в течение нескольких лет наблюдается скрытый рост могущества и неуправляемости ИИ. Встает вопрос о том, можем ли мы доверять решениям ничтожных автономных систем, «питающихся» информацией и интерпретирующих только наборы данных, которые они получают от человека.

Проблемы, связанные с этикой ИИ, в течение последних лет рассматриваются как самые большие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи систем с ИИ, и сегодня некоторые организации отказываются от планов внедрения ИИ из-за потенциальной опасности таящихся внутри алгоритмов.

Главный технолог компании-производителя программного обеспечения для бизнеса Live Person Алекс Спинелли заявил, что он отменил запуск некоторых проектов с ИИ у своего работодателя из-за опасений использования машинного обучения для анализа данных клиентов и составления прогнозов об их поведении.

Спинелли считает, что системы ИИ, особенно те, которые используются Facebook для таргетирования контента на страницах пользователей, распространяют дезинформацию, вызвавшую, в частности, беспорядки у Капитолия в поддержку Трампа.

ИИ продемонстрировал потенциал в своей способности решать сложные задачи с меньшими затратами и ресурсами. Положительные примеры использования ИИ становятся все более популярными: от обнаружения мошенничества, увеличения продаж, улучшения качества обслуживания клиентов, автоматизации рутинных задач до обеспечения прогнозной аналитики. При этом автоматизированные чат-боты остаются наиболее широко распространенным приложением для машинного обучения.

Но когда дело доходит до этики ИИ, есть множество примеров, показывающих, что ИИ далёк от идеала.

Предвзятость в системах распознавания лиц на базе ИИ, возможно, является наиболее ярким примером. В 2018 году исследование Массачусетского технологического института показало, что при определении пола с использованием трех различных программ распознавания лиц частота ошибок для светлокожих мужчин составляла 0,8%, в то время как у темнокожих женщин пол определялся неправильно в 20−34% случаев.

На фоне протестов Black Lives Matter в 2020 году IBM отозвала свою технологию распознавания лиц, осудив более широкое её использование для «массового наблюдения, расового профилирования, нарушения основных прав и свобод человека».

Затем Amazon изъяла свое программное обеспечение Rekognition из эксплуатации правоохранительными органами. Ещё раньше компания была вынуждена прекратить разрабатывать свою технологию найма персонала с помощью ИИ из-за обученного отсутствия гендерной нейтральности. «Секретный» инструмент должен был ранжировать кандидатов по пятизвездочной рейтинговой системе. В результате в течение 10 лет «успешного» применения технологии, положительное решение о найме на работу выносилось в пользу мужчин.

Совсем недавно бывший руководитель Google по этике ИИ, чернокожая женщина-исследователь Тимнит Гебру заявила, что её уволили после того, как компания заблокировала публикацию отчета, соавтором которого она являлась, и в котором она подняла этические вопросы относительно использования больших данных, языковых моделей, потребляющих данные — той области, в которой Google является одним из лидеров.

После её ухода из компании поисковый гигант ограничил доступ к компьютеру для другого исследователя этики ИИ, который критиковал компанию.

Однако модели машинного обучения, основанные на шаблонах обучения алгоритмов на больших данных, подвержены риску закладывания в них элементов человеческойпредвзятости. Подражание ИИ реальным человеческим решениям является одновременно сильной стороной и большой слабостью технологии — она настолько хороша, насколько хороша информация, скармливаемая ИИ.

По мере появления инноваций, этика ИИ и машинного обучения регулярно декларируется как решающая для развития технологий.

Эта проблема находится в поле зрения организаций, мировых правительств и сообществ, разрабатывающих технологию машинного обучения. На сегодняшний день в различных организациях, включая IEEE, ISO и «Партнерство по созданию ИИ», разрабатываются этические принципы, рекомендации и стандарты ИИ. Но руководящих принципов по-прежнему не хватает, и многие организации занимаются в этом вопросе самоуправлением.

В 2019 году исследование VansonBourne показало, что 89% ИТ-руководителей считают, что разработка ИИ должна регулироваться, при этом необходим определенный уровень контроля и централизованного надзора, даже если это сдерживает темпы развития технологий и в организациях.

Саморегулирование и управление, а также создание внутренних правил по этике ИИ, отстают от темпов роста масштабов и сложности ИИ. Между тем отчет Pegasystems показал, что 65% респондентов считают сложившееся на сегодняшний день внешние этические правила ИИ недостаточными для управления внедрением ИИ на предприятиях; 70% респондентов выразили общие опасения по поводу ИИ.

Эффективное самоуправление требует, чтобы предприятия проверяли программное обеспечение на предмет правильности алгоритмов ИИ и их этичности. Но, несмотря на прогресс в области внедрения ИИ в разные сферы бизнеса, только 27% респондентов назвали ИИ лидирующей технологией, при этом представители сферы производства, здравоохранения и финансовых услуг сообщают о существенных пробелах в работе ИИ.

Существует множество советов по этическому использованию ИИ для организаций, но многие компании во всех отраслях требуют более жестких инструкций.

Еще в 2017 году Илон Маск призвал к регулированию этики ИИ, несмотря на то, что он был «явно не в восторге» от контроля со стороны правительства, который мог бы повлиять на его собственную отрасль. Но генеральный директор Tesla считал, что в случае отказа от такого контроля риски слишком высоки.

«Обычно правила устанавливаются, когда происходит много плохих вещей, возникает общественный протест, и спустя много лет создается специальное агентство для регулирования этой отрасли. Это займет вечность, — сказал он. — Такая практика должна уйти в прошлое, сейчас такое поведение представляет фундаментальнуюопасность для существования цивилизации».

До сих пор в США (и ещё до прихода новой администрации) наблюдалась склонность к «легкому» регулированию, основанному на гибких рамках, с намерением сделать как можно меньше для сдерживания роста технологической индустрии страны. При администрации Трампа Управление по политике в области науки и технологий предостерегало от продвижения более жесткой политики по регулированию ИИ по европейскому сценарию: «Европа и наши союзники должны избегать жестких моделей, убивающих инновации, и вместо этого рассмотреть альтернативный подход к регулированию».

В статье под названием «ИИ, который отражает американские ценности» директор по технологиям США Майкл Крациос написал: «США будут продолжать продвигать инновации в области искусственного интеллекта, основанные на американских ценностях, в отличие от авторитарных правительств, которые без колебаний поддерживают и позволяют компаниям развертывать технологии, которые нарушают личную свободу и основные права человека. Лучший способ противостоять этому антиутопическому подходу — сделать так, чтобы Америка и наши союзники оставались ведущими мировыми центрами инноваций в области ИИ».

В отсутствие универсального нормативного акта по этике ИИ компаниям остается самостоятельно оценивать ИИ и решать, как обеспечить этичность его применения. Они должны учитывать, что обойдется дороже потери коммерческой выгоды или последствия дискриминации.

Тот факт, что вопрос этики ИИ заставляет некоторых бизнес-лидеров задуматься, является хорошим знаком, и некоторые организации добиваются в этом заметного прогресса.

В прошлом году инженерный гигант Rolls-Royce представил «работоспособную, прошедшую экспертную оценку этику ИИ», которая, со слов его сотрудников, может гарантировать, что решения, которые организация принимает для использования ИИ, являются этически правильными.

Rolls-Royce использует ИИ около двух десятилетий, в том числе для мониторинга эксплуатируемых реактивных двигателей в режиме реального времени. Но по мере того, как она стремился распространить ИИ на другие области бизнеса, такие как роботизированные проверки критически важных компонентов, появилась необходимостьразрешить сомнения по поводу этического и прозрачного ИИ.

«Возможности ИИ Rolls-Royce глубоко встроены в продукты и услуги других компаний и поэтому широко не известны. Искусственный интеллект Rolls-Royce не часто осознается потребителями, они знают, как цифровой мир меняет их жизнь», — сказала Кэролайн Горски, директор по глобальному развитиюR2 DataLabs.

Главный исполнительный директор Rolls-Royce Уоррен Ист подчеркнул, что компания хочет перейти от разговоров о концепциях и принципах этики ИИ к их применению. «Нет никаких причин, по которым нельзя создать доверие к ИИ. И только при принятии ИИ нашим обществом, на основе доверия, все преимущества ИИ могут быть реализованы, и он может занять свое место в качестве партнера в нашей жизни и работе», — заявил он.

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