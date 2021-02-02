2 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Авигдор Эскин, , 23:53 — REGNUM Израиль стал сто семнадцатой страной, признавшей независимость Косово, а Косово — третьей страной, размещающей посольство в Иерусалиме. Торжественный акт совместной декларации носил характер исторического прецедента: это было первое в истории соглашение такого рода, подписанное не в ходе встречи, а — «онлайн», через Zoom. То есть министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази находился в Иерусалиме, а его коллега Мелиса Харадинай-Стубла — в Приштине.

Израиль

Сразу вслед за этим последовало заявление министра иностранных дел Сербии Никола Селаковича с выражением недовольства в адрес правительства Израиля. Хоть и с некоторой оговоркой о появлении «новых возможностей» в связи с сим событием. Последнее овеяно тайной, но недовольство Белграда было предсказуемо.

Соглашение было проработано по инициативе президента Трампа, и оно было частью его политики мира между Израилем и мусульманским миром. Следует напомнить, что Косово является светским государством, но более девяноста процентов его жителей — мусульмане.

Примечательно, что Израиль воздерживался всё это время от признания независимости Косово. Логика Иерусалима была ясна: новое мусульманское образование внутри Европы вызывало естественную тревогу, по инерции. Кроме того, «стражи революции» Ирана участвовали в военных действиях на территории Югославии на стороне мусульман. Учитывая конфликт с арабским населением собственной страны в Иудее и Самарии (на Западном берегу), Израиль не может приветствовать возникновение новых государств и их признание. Чтобы не давать оснований для признания независимости собственных арабов под флагом Палестины. И к этому надобно прибавить особые отношения евреев с сербами, проявившиеся ярко в ходе Второй мировой войны.

Последнее представлялось аксиоматичным. Вспомним, как в 2018 году израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич были единственными лидерами зарубежных государств, участвовавшими в Параде Победы и шествии Бессмертного Полка в Москве вместе с президентом Путиным. А в ходе бомбежки Югославии странами НАТО тогдашний премьер Израиля Ариэль Шарон осудил военные действия в резкой форме, назвав это агрессией. Он даже выразил опасение, что подобное они могут сделать по капризу и против Израиля. Также напомним, как Иерусалим был первым, оказавшим помощь боснийским сербам: оружие и военные инструкторы из Израиля сыграли тогда немалую роль там.

И как всё вышесказанное совмещается с новостью о признании Израилем Косово, установлении дипломатических отношений с Косово и с открытием их посольства в Иерусалиме?

Повышенный интерес Израиля к сотрудничеству с мусульманскими странами легко объяснить его геополитическим положением и многолетним конфликтом с арабским и мусульманским миром. Эта политика находила свое выражение в узах с Турцией, Ираном, Ливаном, Азербайджаном. Нередко эта временная дружба заканчивалась для Израиля политическим и экономическим ущербом вследствие переменчивости его восточных партнеров. Сейчас мы наблюдаем сущностные изменения в отношении части арабского мира к независимому еврейскому государству. И это не умаляет стремления Израиля прийти к мирному сосуществованию со всем мусульманским миром.

В этом смысле Косово представляло значимость (как и Албания) для прорыва фронта тотальной вражды со стороны мусульманского мира. При выборе вектора политики в отношении к республикам бывшей Югославии Иерусалим руководствовался не только исторической памятью, но и потребами сегодняшнего дня. При том, что с Косово нет таких исторических счетов, как с Хорватией. А тут демонстративно дружественный шаг — открытие посольства именно в Иерусалиме.

План США по ближневосточному урегулированию («Сделка века»), 28 января 2020 года

Признание Израилем Косово не могло не привести к недовольству в Белграде, но там прекрасно знают о причинах, побудивших Израиль пойти на этот шаг. В 2011 году Сербия поддержала принятие в ЮНЕСКО Палестины. Ее представители заявляли после этого неоднократно, что будут приветствовать вхождение в ООН независимого палестинского государства. В Иерусалиме обратили на это внимание.

Глубинная симпатия израильтян к сербам сохраняется и по сей день, но она имела свое выражение не в отношениях с Белградом. Крепкая дружба была установлена с Караджичем и Младичем и с боснийскими сербами по сей день. Этих людей Сербия передала в Гаагу.

Успехов в политическом взаимодействии с Белградом мы не наблюдаем. Отдельные экономические проекты были осуществлены, но антиизраильская направленность Белграда дает о себе знать. Это традиция со дней маршала Тито.

Поэтому все сомнения по признанию Косово отступили в Иерусалиме на второй план, когда Дональд Трамп включил Приштину в свой план мира на Ближнем Востоке. В марте планируется открытие посольства Косово в Иерусалиме. И уже не через Zoom.