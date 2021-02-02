Вашингтон, 2 февраля 2021, 22:45 — REGNUM США намерены «привлекать Россию к ответственности за неспособность обеспечить права своих граждан», говорится в опубликованном 2 февраля заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Таким образом глава Госдепа прокомментировал приговор, вынесенный сегодня, 2 февраля, Симоновским районным судом в Москве блогеру Алексею Навальному.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный, согласно решению суда, проведёт в колонии общего режима два с половиной года по делу «Ив Роше». Ряд западных стран уже «заступились» за Навального.
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