Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа заявили, что Сенат не может осудить Трампа по делу об импичменте, потому что он больше не является президентом. Об этом 2 февраля пишет CNN.

Адвокаты оспаривают импичмент Трампа и утверждают, что Сенат не может начать разбирательство по делу об импичменте после того, как Трамп покинул пост президента.

Адвокаты ссылаются на то, что импичмент может быть применен только к занимающему офис Белого дома действующему президенту. Так как Трамп уже не находится в офисе, то его, следовательно, невозможно оттуда убрать.

Также команда Трампа затронула вопрос о роли экс-президента в протестах в Капитолии 6 января.

«Это не правда, что фраза «если вы не будете сражаться как в аду, то вы потеряете свою страну» спровоцировала восстания в Капитолии, потому что она очевидным образом относилась к проблеме честных выборов и призывала бороться за безопасность выборов в общем», — написано в досудебном докладе команды Трампа.

Утром 2 февраля палата представителей США изложила свои обвинения по делу Трампа в досудебном докладе на 80 страниц, обвинив экс-президента в подстрекательстве к насилию против Конгресса и в попытке нарушить мирную передачу власти.

Напомним, что Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.