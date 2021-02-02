Париж, , 22:15 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за МИД Германии, Великобритании и США, призвал власти России «освободить» Алексея Навального, ранее приговоренного к 3,5 года колонии общего режима.

Эммануэль Макрон En.kremlin.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Симоновский районный суд Москвы во вторник, 2 февраля, постановил заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше».

С учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии два с половиной года. Защита Навального пообещала обжаловать сегодняшнее решение суда.

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