Бишкек, , 20:56 — REGNUM Спецслужбы Киргизии выявили факт хищения сотрудниками финансовой полиции 27 кислородных концентраторов и сигарет, конфискованных у контрабандистов. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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В ведомстве отмечают, что эти же сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями занизили сумму ущерба, нанесенного государству при попытке незаконно вывезти из страны 75 кислородных концентраторов и табачной продукции без акцизных марок.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Нанесенный государству ущерб оценили в 9 млн сомов (более 8 млн рублей). Возместить удалось 7 млн сомов (свыше 6,2 млн рублей).