Бишкек, , 20:50 — REGNUM В Киргизии задержали Евгения Кражана — бывшего генерального директора компании «Скай Мобайл», использующей на территории страны торговую марку «Beeline». Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.

По имеющейся информации, Кражан является фигурантом уголовного дела о продаже лицензии на радиочастоты по заниженной в сотни миллионов раз цене.

Отмечается, что в коррупционном сговоре с экс-руководством одного из крупнейших мобильных операторов Киргизии могут быть замешаны бывшие чиновники аппарата правительства, госагентства связи и высокопоставленные сотрудник спецслужб республики.

По мнению следователей, именно они пролоббировали переоформление лицензии на радиочастоты для компании «Beeline» за 1 000 сомов (890 рублей) вместо полагающихся 298,8 млн сомов (более 266 млн рублей).

По версии следствия, Евгений Кражан передал взятку высокопоставленному должностному лицу аппарата правительства Киргизии за оказание содействия в совершении этого преступления.